СМИ рассказали, что ждет Зеленского после визита стран Запада
После турне Владимира Зеленского его будут ждать неприятные вопросы на Украине. Такое мнение высказали в The Washington Post.
В WP указали, что основная часть вопросов, на которые Зеленскому придется отвечать, заключается в провалившемся контрнаступлении и приостановке военной и экономической помощи со стороны США и Евросоюз. Там отметили, что отвечать на «трудные вопросы» ему придется вечером 19 декабря на пресс-конференции по итогам 2023 года в Киеве.
«Зеленский, вероятно, столкнется с вопросами не только о нестабильной военной ситуации на Украине, но и о росте внутриполитической напряженности», — считают в издании.
Напомним, что в последние дни Зеленский нанес визит в ряд стран, в том числе он посетил США, Норвегию и Аргентину.
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