СМИ рассказали, что ждет Зеленского после визита стран Запада

После турне Владимира Зеленского его будут ждать неприятные вопросы на Украине . Такое мнение высказали в The Washington Post.

В WP указали, что основная часть вопросов, на которые Зеленскому придется отвечать, заключается в провалившемся контрнаступлении и приостановке военной и экономической помощи со стороны США и Евросоюз. Там отметили, что отвечать на «трудные вопросы» ему придется вечером 19 декабря на пресс-конференции по итогам 2023 года в Киеве.