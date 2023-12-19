На Украине подсчитали убытки из-за блокировки границы с Польшей

Украинская экономика потеряла более €1 млрд из-за того, что польские дальнобойщики заблокировали проезд через КПП на границе двух стран. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин. Газета.Ru

По его оценкам, день простоя одного грузовика на пункте пропуска оценивается примерно в 300-350 евро (около 30 тысяч рублей). По этой причине транспортные компании пытаются минимизировать ущерб и перенаправляют фуры в другие страны. Lenta.ru