На Украине подсчитали убытки из-за блокировки границы с Польшей

Украинская экономика потеряла более €1 млрд из-за того, что польские дальнобойщики заблокировали проезд через КПП на границе двух стран. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин. Газета.Ru
По его оценкам, день простоя одного грузовика на пункте пропуска оценивается примерно в 300-350 евро (около 30 тысяч рублей). По этой причине транспортные компании пытаются минимизировать ущерб и перенаправляют фуры в другие страны. Lenta.ru
6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Они требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. ТАСС