Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Об этом говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале группировки.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" произвели ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на массовые убийства сионистами мирного [палестинского] населения", - отмечается в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.