Украинцы указали на неверное направление развития страны

Число украинцев, которые считают неверным направление развития страны, удвоилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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«На Украине продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении», — сказано в пресс-релизе.

По данным опроса, с мая 2022 года по декабрь 2023 года доля сомневающихся выросла с 16 до 32 процентов.

Кроме того, в мае прошлого года 68 процентов украинцев были убеждены, что дела развиваются в правильном направлении. Однако к декабрю этого года их стало меньше — 54 процента.