Премьер Польши утвердил отставку руководителей всех спецслужб и назначил новых

Премьер-министр Польши Дональд Туск утвердил отставку руководителей всех спецслужб и назначил новых, передает РИА Новости. Решение об увольнении глав Службы военной разведки, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства внутренней безопасности, Агентства разведки и Службы военной контрразведки было принято после дискуссии в коллегиуме по вопросам спецслужб и запросе мнения президента страны, подчеркнул Туск. Кто стал новыми руководителями этих служб не уточняется. 13 декабря Дональд Туск был приведен к присяге и официально стал премьер-министром Польши. Торжественная церемония прошла в президентском дворце в Варшаве. Новый глава кабмина пообещал твердо отстаивать интересы своей страны в отношениях с соседями, в том числе с Украиной. До этого польский сейм проголосовал за доверие правительству Туска.