Центризбирком Азербайджана утвердил Алиева кандидатом на выборы президента
Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила действующего азербайджанского лидера Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах.
Об этом сообщает агентство Trend.
«Утверждена кандидатура Ильхама Алиева, выдвинутая от партии «Ени Азербайджан», на внеочередные президентские выборы», — говорится в сообщении.
12 декабря заместитель председателя — руководитель центрального аппарата правящей партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов сообщил, что Алиев выдвинут кандидатом на выборы.