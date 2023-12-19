Центризбирком Азербайджана утвердил Алиева кандидатом на выборы президента

Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила действующего азербайджанского лидера Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах.

Центризбирком Азербайджана утвердил Алиева кандидатом на выборы президента
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Об этом сообщает агентство Trend.

«Утверждена кандидатура Ильхама Алиева, выдвинутая от партии «Ени Азербайджан», на внеочередные президентские выборы», — говорится в сообщении.

12 декабря заместитель председателя — руководитель центрального аппарата правящей партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов сообщил, что Алиев выдвинут кандидатом на выборы.

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