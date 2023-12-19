Счетная палата ФРГ раскритиковала МИД за роскошный особняк
Федеральное контрольно-ревизионное управление ФРГ обвинило внешнеполитическое ведомство страны в покупке ненужного роскошного дома в Брюсселе, об этом пишет Bild.
В надзорном ведомстве отметили, что в столице Бельгии уже есть три представительства Германии с резиденциями. А также поинтересовались необходимостью приобретения объекта, который в шесть раз больше, чем площадь самого большого ранее использовавшегося Германией представительства в Брюсселе.
«Помимо цены в 7,3 миллиона евро, в новом доме был сделан ремонт, а также закуплено оборудование. Общие расходы на это составили около 600 000 евро», — говорится в заявлении Счетной палаты.
Аудиторы также посчитали, что министерство иностранных дел «в течение многих лет игнорирует требования экономической эффективности и бережливости при приобретении и обслуживании зарубежной недвижимости».
В МИД Германии в свою очередь пояснили, что здание предназначается для проживания посла ЕС, и необходимость в нем существовала с 2007 года.
Однако Федеральное контрольно-ревизионное управление настаивает, что внешнеполитическое ведомство должно продать один из объектов в Брюсселе, чтобы уменьшить расходы.
Ранее Свободная демократическая партия (СвДП), которая входит в правящую коалицию вместе с социал-демократами и «Зелеными», на фоне большого дефицита бюджета Германии предложила сократить социальные расходы.
Также федеральные власти Германии намерены в следующем году сократить расходы на прием и интеграцию беженцев более чем наполовину. На встрече правительства и властей земель 25 сентября Берлин проинформировал, что в следующем году выделит на беженцев максимум €1,7 млрд. Это более чем вдвое меньше, чем было потрачено на эти цели в 2023 году - €3,75 млрд.