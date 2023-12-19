Счетная палата ФРГ раскритиковала МИД за роскошный особняк

Федеральное контрольно-ревизионное управление ФРГ обвинило внешнеполитическое ведомство страны в покупке ненужного роскошного дома в Брюсселе, об этом пишет Bild.

В надзорном ведомстве отметили, что в столице Бельгии уже есть три представительства Германии с резиденциями. А также поинтересовались необходимостью приобретения объекта, который в шесть раз больше, чем площадь самого большого ранее использовавшегося Германией представительства в Брюсселе.

«Помимо цены в 7,3 миллиона евро, в новом доме был сделан ремонт, а также закуплено оборудование. Общие расходы на это составили около 600 000 евро», — говорится в заявлении Счетной палаты.

Аудиторы также посчитали, что министерство иностранных дел «в течение многих лет игнорирует требования экономической эффективности и бережливости при приобретении и обслуживании зарубежной недвижимости».

В МИД Германии в свою очередь пояснили, что здание предназначается для проживания посла ЕС, и необходимость в нем существовала с 2007 года.

Однако Федеральное контрольно-ревизионное управление настаивает, что внешнеполитическое ведомство должно продать один из объектов в Брюсселе, чтобы уменьшить расходы.

Ранее Свободная демократическая партия (СвДП), которая входит в правящую коалицию вместе с социал-демократами и «Зелеными», на фоне большого дефицита бюджета Германии предложила сократить социальные расходы.