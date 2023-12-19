Замглавы МИД Азербайджана призвал Париж не провоцировать Армению на новую войну

Замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что политика Франции в отношении Армении может спровоцировать возобновление военных действий в регионе. В интервью телеканалу NTN24 он призвал Париж не провоцировать Ереван на новую войну.

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"Действия Франции, снабжающей Армению оборонительным и наступательным вооружением, не способствуют достижению мира в регионе Южного Кавказа", — заявил Мамедов.

Он подчеркнул, что территория Азербайджана пострадала "от тяжелых последствий армянской оккупации". Также он назвал действия Баку в Нагорном Карабахе локальными антитеррористическими мероприятиями", которые были направлены против вооруженных сепаратистов.