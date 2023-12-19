РИА Новости: Украина потеряла более €1 млрд из-за блокировки границы с Польшей

Украинская экономика потеряла более €1 млрд из-за того, что польские дальнобойщики заблокировали проезд через КПП на границе двух стран. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, сообщает агентство Укринформ. "Экономика государства потеряла из-за этой забастовки более €1 млрд", — сказал Балин. При этом он отметил, что польская экономика из-за блокировки границы потеряла еще большую сумму. По словам Балина, день простоя фуры на погранпункте обходится Украине примерно в €300 — €350. Из-за этого водители пытаются снизить ущерб, например, направляя автомобили за рубеж через другие страны. Накануне польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через пункт пропуска "Дорохуск-Ягодин" на украинской границе. Все это время заблокированными оставались три других пункта пропуска на границе Польши с Украиной — "Медыка-Шегини", "Рава-Русская - Хребене" и "Краковец-Корчева".