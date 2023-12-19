В Днепре жители нескольких районов остались без воды и отопления

"Аварийные бригады "Днепрводоканала" проводят ремонтные работы по нескольким адресам, в результате чего снижено давление в трубах у жителей нагорной части Соборного района, прекращено водоснабжение улицы 9 Мая, Охотничьей, Февральской, Дунайской, Спокойной, Омельницкой, Пятихатской улиц, улиц Толбухина, Уильямса, Березова, в поселке Игрень также снижено давление в трубах", - отмечается в сообщении.