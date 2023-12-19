В Республике Алтай приняли закон об эвтаназии бездомных животных

ТАСС, 19 декабря. Закон об эвтаназии бездомных животных приняли в Республике Алтай, их можно будет усыплять через 11 дней после отлова и доставки в пункт временного содержания. Об этом сообщается на сайте парламента региона.

"Реализация проекта закона предполагает, что места и пункты временного содержания животных, не являющиеся приютами для животных, на территории Республики Алтай могут быть муниципальными, а также частными, срок содержания в которых не будет превышать 11 дней до принятия решения о проведении умерщвления животного или дальнейшего его содержания", - говорится в сообщении парламента.

Как уточнил председатель комитета ветеринарии с госветинспекцией республики Айдар Тодошев во время сессии Госсобрания, усыплять планируется агрессивных собак. Решение об эвтаназии будет принимать соответствующая комиссия.