Обзор иноСМИ: последствия прихода к власти Трампа и почему Италия медлит с помощью Киеву

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© EPA/TACC

Почему Италия медлит с помощью Украине

Видео дня

Планы руководства Италии продолжить поставки оружия на Украину в 2024 году провоцируют все больше разногласий в правительстве страны, пишет Il Fatto Quotidiano со ссылкой на два осведомленных источника. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини неофициально дал понять Джордже Мелони, что пакет военной помощи Украине, который будет представлен в парламенте 19 декабря, должен стать последним.

По данным газеты, накануне предвыборной кампании в Европарламент Сальвини не хочет, чтобы его обвинили в эскалации украинского кризиса. Издание отмечает, что его правоконсервативная партия «Лига» всегда призывала к мирным переговорам по Украине. Мелони не хочет ссориться с Сальвини, своим союзником по парламентской коалиции. Из-за этого ни она сама, ни Минобороны, ни МИД Италии до сих пор не приняли решения, что делать.

Как ОПЕК+ влияет на международную политику

Бразилия присоединяется к ОПЕК+ в качестве наблюдателя, а лидер одной из стран ОПЕК+, президент РФ Владимир Путин совершает неожиданный визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию, в итоге влияние организации на международную политику становится все более заметным. Как пишет китайский портал «Хуаньцю шибао», успешная работа механизма ОПЕК+ во многом зависит от координации и сотрудничества двух крупнейших нефтедобывающих стран - Саудовской Аравии и России.

В последние годы обе страны сохраняют «твердую мотивацию для сотрудничества», обусловленную внешним давлением и общими интересами. Благодаря этому ОПЕК+ превращается во все более институционализированную международную группу. Нефть всегда была тесно связана с глобальной геополитикой, но следующие один за другим глобальные конфликты не только влияют на нефтяные цены - сами страны ОПЕК+ теперь решают, что делать с ценами и добычей, если в мире возникают новые очаги напряженности.

Reuters: от Трампа ждут предательства Украины

В случае своей победы на выборах президента в 2024 году Дональд Трамп, скорее всего, назначит лояльных ему чиновников на ключевые посты в Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ, пишет Reuters. Благодаря их преданности у Трампа будет более широкая свобода действий, чем во время его первого срока. Источники агентства среди чиновников и дипломатов считают, что он использует это для проведении изоляционистской политики.

По мнению собеседников агентства, Трамп внесет радикальные изменения в позицию США по самым разным вопросам - от украинского кризиса до торговли с Китаем. Как рассказал дипломат одного из прибалтийских государств, ходят слухи, что Трамп планирует вывести США из НАТО. В Европе также опасаются, что при Трампе Вашингтон перестанет финансировать Украину.

«США не смогут подорвать связи России и Китая»

Потенциал роста торговли России и Китая лишь усиливается - вопреки преследованию со стороны США и их западных союзников, пишет китайское издание Global Times. Представитель НАТО, посетивший Японию в декабре, призывал к вмешательству в «китайскую поддержку» России в условиях украинского кризиса.

Китай и Россия тем временем подписали множество соглашений по сельскохозяйственным и газовым проектам, которые обеспечивают потенциал двустороннего сотрудничества. Благодаря взаимодоверию лидеров РФ и Китая двусторонняя торговля стран выросла на 26,7 процента в годовом выражении, достигнув 218 миллиардов долларов (и впервые превысив отметку в 200 миллиардов). Поставки природного газа из России в Китай выросли на 46,6 процента год к году, при этом суточные поставки уже превышают объем контракта. США на прошлой неделе ввели ограничения против более чем 250 физических лиц и компаний, в том числе из Китая, Турции и ОАЭ, стремясь закрыть лазейки для обхода санкций против РФ. Однако «ни давление, ни стигматизация со стороны Запада не могут помешать дальнейшему развитию китайско-российских отношений».

«Точка в украинском кризисе»

Украину, вероятно, ждет судьба, которой киевские власти и их западные союзники пытались избежать с момента начала кризиса в феврале 2022 года, пишет эмиратский портал Al Khaleej. Когда наступила зима, а украинское наступление не привело к желаемому результату, картина стала проясняться: власти США не способны договориться о новом финансировании Киева, а Европа устала от конфликта.