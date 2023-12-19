Посла Финляндии вызвали в МИД России

Во вторник, 19 декабря, финского посла в Москве вызвали в МИД России из-за соглашения об оборонном сотрудничестве, заключенного Финляндией и США. Об этом сообщается на сайте министерства.

США и Финляндия 18 декабря подписали соглашение, дающее американским военным широкий доступ к объектам на финской территории. Хельсинки откроет для армии США 15 военных зон и различные объекты, включая казармы пограничной охраны, авиабазы, полигоны и складские зоны.

В документе идет речь о вопросах транспортировки и размещения американских солдат в Финляндии, а также об использования ими военных баз и хранении оружия на территории страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что в соглашении нет каких-либо ограничений по видам оружия (включая ядерное оружие), которое США могут разместить на территории Финляндии.

«Положения соглашения <…> также фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля», - заявила Захарова.

Вызванному в МИД финскому послу сообщили, что Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на своей границе. В Москве считают решения Финляндии агрессивными и угрожающими национальной безопасности РФ.