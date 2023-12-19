Лукашенко подверг критике правительство за плохую мелиорацию
Критический анализ проведения в Беларуси мелиоративных работ стал одним из тем совещания 19 декабря у главы государства, на котором рассматривались также перспективы национальной биотехнологической корпорации (БНБК).
Участниками встречи у Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА, стали члены правительства, руководители органов управления, губернаторы, представители научной сферы.
Подчеркнув, что на рассмотрение вынесены очень важные вопросы стратегического развития государства, президент напомнил, что губернаторы обязались в уходящем году ввести в сельскохозяйственный оборот 110 тысяч га земель. Необходимые решения на уровне главы государства по финансированию мелиоративных работ и закупке техники приняты еще в середине года.
"Однако, как мне докладывают, в отдельных областях ситуация с выполнением далека от идеальной", - констатировал белорусский лидер.
"Договорились о необходимости с 2023 по 2025 год объемы мелиоративных мероприятий утроить по отношению к показателю 2021 года. Как докладывает профильный вице-премьер, утроили в этом году. Но что меня удивляет: все поломано, все изломано, спасать надо мелиорацию как отрасль. А как же в три раза увеличили за этот год? Или вы хотите выдать желаемое за действительное? Не получится", - предупредил президент отраслевое руководство.
При оценке нынешнего состояния дел в корпорации Лукашенко сослался на доклад Комитета госконтроля, в котором отмечаются существенные недоработки и проблемы по загрузке мощностей завода, сбыту готовой продукции. Все это, по его словам, негативно влияет на финансовые показатели БНБК. Президент потребовал от кабинета министров "четкого алгоритма устранения всех имеющихся недоработок, обеспечения финансовой устойчивости в работе предприятия".