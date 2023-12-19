Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил об установлении у него дома прослушивающих устройств. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после обнаружения прослушивающих устройств делом занялась полиция.

«Полиция открыла уголовное производство из-за установки прослушки у меня дома», — пояснил Гончаренко.

Он отметил, что расследование ведется по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Накануне стало известно, что в кабинете личного помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Константина Бушуева найдены прослушивающие устройства.

До этого Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту обнаружения прослушки у руководства армии. Однако в спецслужбе подчеркнули, что устройства были установлены не в кабинете Залужного, а «в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы», и были в нерабочем состоянии.