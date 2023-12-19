В турецкой Анталье могут возникнуть проблемы с питьевой водой
Проблемы с водой могут возникнуть в популярной у российских туристов турецкой Анталье. Как сообщает телеканал NTV, запасы в местном пруде Кыркгез резко сократились за последние десятилетия.
По словам экспертов, сейчас озеро способно отдавать лишь до 6 кубометров воды в час. Показатель упал более чем в два раза с 1976 года, когда он составлял 14 кубометров в час. Президент отделения Палаты инженеров-геологов в Анталии Мустафа Каранджи отметил, что такие изменения могут привести к нехватке питьевой воды уже в ближайшие годы. Он считает, что в ближайшее время водоотдача будет продолжать снижаться.
«Поскольку промышленность, животноводческие и сельскохозяйственные кооперативы региона потребляют воду, бассейн водоема не пополняется, из-за чего доступное количество воды снижается», — сказал президент отделения.
Еще одной причиной сокращения водных ресурсов Кыркгеза стал рост населения и большое количество туристов, посещающих регион. Сейчас в Анталье проживают порядка 2,5 млн человек, а ежегодный турпоток оценивается в 20 млн. Также свое влияние оказывает и развивающийся климатический кризис — Каранджи подчеркнул, что сокращение пригодной для использования воды отмечается во всем мире.