В турецкой Анталье могут возникнуть проблемы с питьевой водой

По словам экспертов, сейчас озеро способно отдавать лишь до 6 кубометров воды в час. Показатель упал более чем в два раза с 1976 года, когда он составлял 14 кубометров в час. Президент отделения Палаты инженеров-геологов в Анталии Мустафа Каранджи отметил, что такие изменения могут привести к нехватке питьевой воды уже в ближайшие годы. Он считает, что в ближайшее время водоотдача будет продолжать снижаться.