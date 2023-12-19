На Украине рассказали о состоянии жены главы разведки после отравления

Самочувствие жены руководителя Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова Марианны приемлемое. О ее состоянии после отравления рассказал представитель ведомства Андрей Юсов, цитирует его издание «Украинская правда».

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Он уточнил, что госпитализация закончилась, курс лечения Будановой продолжается. «Врачи вовремя заметили и предотвратили возможные плохие последствия», — сказал Юсов.

Кроме того, представитель ГУР, говоря о расследовании произошедшего, отметил, что это небыстрый процесс. По его словам, общество узнает о результатах, как только о них можно будет сообщить. Юсов добавил, что после отравления в ГУР приняли дополнительные меры безопасности.