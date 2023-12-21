В Венгрии оценили ущерб для Европы от вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) обойдется членам сообщества дополнительно в 150-190 миллиардов евро. Об этом он высказался в интервью телеканалу TV2.

Орбан оценил ущерб для Европы от вступления Украины в ЕС и предположил, что это раздавит экономику Европы. Он подчеркнул, что в случае приема страны в организацию Киев будет претендовать на получение помощи в таком объеме, который сейчас получают все страны Центральной Европы, включая Венгрию.