В Прибалтике сомневаются, что США будут их защищать

В странах Прибалтики сомневаются, что Соединенные Штаты будут рисковать своими силами для их защиты в случае потенциального конфликта на территории Литвы, Латвии или Эстонии. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников из этих стран.

В Прибалтике сомневаются, что США будут их защищать
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Власти прибалтийских стран уверены, что Вооруженные силы Украины неспособны разгромить российскую армию, из-за чего существует опасение переноса конфликта на территорию Литвы, Латвии и Эстонии. Опрошенные чиновники считают, что жителям этих государств необходимо готовиться к боевым действиям.

При этом в Прибалтике продолжают нарастать опасения относительно того, захотят и смогут ли США и другие союзники Литвы, Латвии и Эстонии по НАТО защищать их территории, несмотря на постоянные заверения президента США Джо Байдена.

До этого обозреватель Стивен Брайан в статье для издания Asia Times заявил, что неудачи украинской армии свидетельствуют о том, что НАТО может столкнуться с серьезными проблемами при необходимости оборонять Прибалтику и Восточную Европу.

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