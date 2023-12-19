Глава Минюста Индонезии назвал женщин виновными в коррупции в стране

Ответственность за преступления коррумпированных чиновников несут их жены, которые вынуждают мужей жить «не по средствам». Об этом заявил координирующий министр юстиции, политики и прав человека Индонезии Мохаммад Махфуд, пишет «Прайм».

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По его словам, во многих случаях мужья идут на преступление из-за своих жен.

«Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жены с них требуют. Их зарплата составляет 20 миллионов рупий (около 1400 долларов), но их расходы составляют 50 миллионов рупий (около 3200 долларов)», — отметил он.

При этом заявление министра раскритиковали защитники прав женщин. В частности, эксперт Индонезийского института реформы уголовного правосудия Мадждина Рахмавати заявила, что коррупция в стране носит системный характер, а подобные заявления являются всего лишь стереотипом о женщинах.