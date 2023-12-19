Премьер Ирландии пожаловался пранкерам на миграционный кризис из-за Украины

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили премьер-министру Ирландии Лео Варадкару, представившись ему высокопоставленным африканским чиновником. В разговоре с ними он пожаловался на самый большой в истории миграционный кризис в Ирландии из-за украинских беженцев. Видео беседы пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

По оценке премьера, сейчас в стране находится около 100 тысяч украинцев. Варадкар отметил, что даже ему пришлось приютить в своем доме беженца — он проживал у него 9 месяцев.

Политик также выразил неуверенность в том, что Ирландия может стать гарантом безопасности для Киева в ходе потенциальных мирных переговоров. Кроме того, он не видит перспективы вступления Украины в Евросоюз в обозримом будущем, поскольку «государство должно соответствовать определённым стандартам с точки зрения демократии, системы правосудия, правовой системы и экономики». Варадкар отметил, что у самой Ирландии ушло около 20 лет на приведение государства к требованиям.