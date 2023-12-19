МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из антироссийских санкций

Министерством внутренних дел Финляндии были выданы 200 разрешений на исключение из рестрикций с начала обострения ситуации на Украине. Об этом, как сообщает Yle, заявила руководитель отдела санкций внешнеполитического ведомства Финляндии Пию Сариваара, передает ТАСС.

По ее словам, число запросов об исключениях, которые получил МИД, приблизилось к 500. При этом 200 из них одобрили. Сариваара подчеркнула, что среди частых просьб — снятие ограничений по персональным санкциям и разрешение на перевод средств. Она отметила, что такое разрешение может позволить лицу, находящемуся под санкциями, использовать замороженные средства для осуществления платежей, связанных с недвижимостью.

Ранее Евросоюзом был утвержден 12-й пакет санкций против России. В перечень ограничительных мер был включен пункт о запрете на импорт ювелирных алмазов из РФ. Как стало известно, новые меры нацелены «на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС».

В перечень вошли запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России, а также экспортные ограничения на продукцию и технологии двойного назначения.