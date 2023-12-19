МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из антироссийских санкций

С начала российско-украинского конфликта и введения антироссийских санкций МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из рестрикций. Об этом заявила руководитель отдела санкций внешнеполитического ведомства Финляндии Пию Сариваара, сообщает Yle .

Как уточнила Сариваара, МИД получил более 500 запросов об исключениях, 200 из которых были одобрены. По ее словам, чаще всего просят о снятии ограничений по персональным санкциям и разрешении на перевод средств. «Такое разрешение может позволить лицу, находящемуся под санкциями, использовать замороженные средства для осуществления платежей, связанных с недвижимостью», — объяснила она.