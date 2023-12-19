Предсказано выдвижение Трампа на пост президента в марте

Бывший американский лидер Дональд Трамп может официально обеспечить выдвижение своей кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии к марту 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного члена предвыборной команды Трампа.

«Предвыборная команда Трампа прогнозирует, что он может официально обеспечить свое выдвижение на пост президента от республиканцев к 19 марта, учитывая его лидерство в штатах, голосующих первыми», — передает агентство.

Как отмечает издание, команда Трампа уверена, что к указанному сроку он сможет набрать 1478 делегатов, чего будет более чем достаточно, чтобы получить большинство из 2429 делегатов, которые выберут кандидата на национальном съезде Республиканской партии в Милуок в июле следующего года. Уточняется, что предвыборный штаб в своих подсчетах основывается на публичных и внутренних опросах.