Депутат Европарламента Мик Уоллес возложил ответственность за разжигание конфликтов на Украине и в секторе Газа на европейских политиков. Об этом он заявил в соцсети X.

Уоллес задался вопросом, почему европейские политики выступили за «разжигание войны, а не за мир».

«Им было недостаточно конфликта на Украине, и теперь они решили поддержать Израиль», — заметил евродепутат.

Он также поинтересовался, в чьих интересах действуют политические деятели ЕС.

Ранее европейские СМИ сообщили, что командующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный намеревается в 2024 году провести новое наступление, по разработанному заранее плану. В ходе военных действий он собирается применить военную технику, которую ему обещал поставить в том числе и Евросоюз.