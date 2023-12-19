Евродепутат раскритиковал политиков ЕС за конфликты на Украине и Ближнем Востоке
Депутат Европарламента Мик Уоллес возложил ответственность за разжигание конфликтов на Украине и в секторе Газа на европейских политиков. Об этом он заявил в соцсети X.
Уоллес задался вопросом, почему европейские политики выступили за «разжигание войны, а не за мир».
«Им было недостаточно конфликта на Украине, и теперь они решили поддержать Израиль», — заметил евродепутат.
Он также поинтересовался, в чьих интересах действуют политические деятели ЕС.
Ранее европейские СМИ сообщили, что командующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный намеревается в 2024 году провести новое наступление, по разработанному заранее плану. В ходе военных действий он собирается применить военную технику, которую ему обещал поставить в том числе и Евросоюз.
7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало гражданские и военные объекты Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля начала бомбить сектор Газа. Бомбардировки сопровождаются масштабными разрушениями и массовой гибелью местных жителей. 12 декабря Генеральная ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в палестинском анклаве. За выступили 153 государства, 23 воздержались и всего 10 были против. Среди тех, кто голосовал против документа — Австрия и Чехия.