Кандидат в президенты США высмеяла возраст Байдена

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред страны при ООН Никки Хейли в своем предвыборном ролике назвала действующего президента Джо Байдена "слишком старым" для занимаемой должности, а конгресс – "самым эксклюзивным домом престарелых в Америке". Об этом пишет The Hill.

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"Я просто скажу: Байден слишком стар, а конгресс — самый эксклюзивный дом престарелых в Америке… Вашингтон продолжает терпеть неудачу, потому что политики вчерашнего дня не могут привести нас в завтрашний день", — заявила Хейли.

По ее словам, в США необходимо ввести ограничения сроков полномочий, а также проводить тесты на умственные способности политиков.

"Мы должны оставить позади хаос и драму прошлого с новым поколением и новым президентом-консерватором", — констатировала Хейли.

До этого сообщалось, что сторонники и члены Республиканской партии, выступающие против кандидатуры экс-президента Дональда Трампа, оказывают все большую поддержку бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли, которая также принимает участие в президентской гонке.