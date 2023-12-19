Авторы молдавского учебника истории заменили молдаван на румын

Молдавские школьники получили новый учебник по истории, в котором утверждается, что на территории Молдавской ССР проживали румыны, а не молдаване. Об этом Sputnik Молдавия рассказала журналист Елена Левицкая-Пахомова.

Она обратила внимание на то, что девятиклассникам предлагают учиться по «учебнику истории румын».

«Первая новость – молдаван на этой территории не существует», – констатировала журналист.

По ее словам, авторы учебника Адриан Долгий и Алина Феля утверждают, что более 60% жителей МССР составляли румыны. Также в Молдавской ССР жили украинцы, русские, гагаузы и другие народы.

«Учебник «истории румын» абсолютно укладывается в парадигму всего изучения этого предмета в республике», – констатировала Елена Левицкая-Пахомова.

Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку призвал своего коллегу из Украины Дениса Шмыгаля признать, что молдавского языка не существует. А внешнеполитическое ведомство Румынии одобрило постановление парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский. В ведомстве подчеркнули, что законопроект «восстановил научную истину».