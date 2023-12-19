Авторы молдавского учебника истории заменили молдаван на румын
Молдавские школьники получили новый учебник по истории, в котором утверждается, что на территории Молдавской ССР проживали румыны, а не молдаване. Об этом Sputnik Молдавия рассказала журналист Елена Левицкая-Пахомова.
Она обратила внимание на то, что девятиклассникам предлагают учиться по «учебнику истории румын».
«Первая новость – молдаван на этой территории не существует», – констатировала журналист.
По ее словам, авторы учебника Адриан Долгий и Алина Феля утверждают, что более 60% жителей МССР составляли румыны. Также в Молдавской ССР жили украинцы, русские, гагаузы и другие народы.
«Учебник «истории румын» абсолютно укладывается в парадигму всего изучения этого предмета в республике», – констатировала Елена Левицкая-Пахомова.
Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку призвал своего коллегу из Украины Дениса Шмыгаля признать, что молдавского языка не существует. А внешнеполитическое ведомство Румынии одобрило постановление парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский. В ведомстве подчеркнули, что законопроект «восстановил научную истину».
При этом проведенные в Молдавии в 2023 году опросы общественного мнения показали, что две трети граждан республики выступает против объединения с Румынией. Вместе с тем, значительная часть населения выступает за сохранение политических и экономических связей с Россией.