США не собираются диктовать Израилю сроки боевых действий в секторе Газа

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не будет выставлять Израилю сроки ведения боевых действий против радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа. Его слова приводит Bloomberg.

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"Это операция Израиля, и я здесь не для того, чтобы диктовать сроки или условия. Наша поддержка права Израиля на самооборону является железной. Однако защита палестинского гражданского населения является моральным долгом и стратегическим императивом", — заявил Остин.

Как пишет Bloomberg, заявления шефа Пентагона в адрес еврейского государства стали мягче в сравнении с его предыдущими высказываниями и словами президента США Джо Байдена. Остин ранее предупреждал израильскую сторону, что своими действиями она "заменит тактическую победу стратегическим поражением", напоминает агентство.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив на встречу с руководством Израиля.

Глава Пентагона уточнил, что рассчитывает встретиться с израильским коллегой Йоавом Галантом, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кабинетом военных действий, чтобы подтвердить "непоколебимую приверженность" Соединенных Штатов Израилю.