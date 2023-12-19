Раскрыта желаемая Байденом тактика Израиля в секторе Газа

Президент США Джо Байден хочет, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к более точечной борьбе в секторе Газа через три недели. Желаемую американским лидером тактику раскрыла газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Отмечается, что Байден и его главные помощники в последние дни подталкивают Израиль изменить свою тактику в конфликте в секторе Газа, предлагая израильской стороне надежную общественную поддержку.

Американские официальные лица подчеркнули, что предположение министра обороны Израиля Йоава Галланта о близком переходе ЦАХАЛ к этапу более низкой интенсивности в северной части анклава обнадеживает, однако они признают, что операция в Газе по-прежнему будет очень трудной.