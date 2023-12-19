В Киеве заявили о необходимости усилить ПВО для работы портов

Украина нуждается в улучшении системы противовоздушной обороны (ПВО) для работы черноморских портов страны. Об этом агентству Александр Кубраков.

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«Необходима более сильная противовоздушная оборона, чтобы ускорить погрузку судов и улучшить защиту портов», — приводит его слова Bloomberg.

Как утверждает глава министерства инфраструктуры Украины, Киеву нужны более современные средства ПВО, в том числе американские истребители F-16.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о необходимости охраны следующих из республики судов с зерном западными военными кораблями. Она отметила, что такие заявления главы государства демонстрируют продолжающуюся милитаризацию республики.