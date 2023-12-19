В США назвали возможного переговорщика по Украине

Американский преподаватель дипломатии и международных отношений Брюс Дэйтон предложил отправить экс-канцлера Германии Ангелу Меркель на неофициальные переговоры с Россией по украинскому кризису. В своей статье для The Hill он заявил, что «настал момент поиска нового мира для Европы».

Дэйтон отметил, что попытка договориться с Россией по украинскому кризису будет подобна общению с «самым неприятным, упрямым и самодовольным членом семьи». Однако автор уверен, что западным странам необходимо больше «невоенного взаимодействия» с Россией.

СМИ писали, что небольшая неофициальная группа бывших дипломатов США и сотрудников национальной безопасности недавно встретилась с российскими чиновниками, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дэйтон считает, что такое взаимодействие должно расширяться и включать в себя влиятельных людей, выступающих неофициально, возможно, лидеров неправительственных организаций, религиозных лидеров и бизнесменов.

Как отметил автор статьи, даже 40-й президент Рональд Рейган по настоянию своей дочери в разгар холодной войны встретился с антиядерной активисткой, доктором Хелен Калдикотт. Историки отдают должное этой и другим частным встречам за договоры о вооружениях, которые позже были заключены США и Советским Союзом.

Дэйтон назвал Меркель «естественным» кандидатом на роль переговорщика по Украине. У нее есть большой опыт общения с президентом РФ Владимиром Путиным и она не связана с действующим немецким правительством.