В США оценили пограничную политику Байдена

Член палаты представителей США от штата Вирджиния Боб Гуд заявил, что пограничная политика президента Джо Байдена является "величайшим вредом, когда-либо намеренно нанесенным Соединенным Штатам любым президентом". Его слова приводит The Hill.

По его словам, бывший президент Дональд Трамп проделал отличную работу на границе. Кроме того, кандидат в главы государства и губернатор Флориды Рон Десантис также "проделал огромную работу на границе, вывозя нелегалов".

"И то и другое было бы огромным улучшением по сравнению с нынешним вторжением на границу, которому способствовал нынешний президент [Байден]. Это величайший вред, когда-либо намеренно причиненный Соединенным Штатам любым президентом в нашей истории", — сказал Гуд.

До этого сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что ни один союзник США не получит помощи до того, пока не будет представлен и одобрен план защиты границы.