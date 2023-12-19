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Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте

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В конфликте на Украине могут произойти значительные перемены. Такое мнение выразил лидер Чехии Петр Павел в интервью изданию Seznam Zprávy, передает «Известия».

«Появится новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем», — заявил он.

Он указал, что Путин уверен в праве России находиться среди сильнейших держав мира, а другим странам предлагается смириться с этим. Он не исключил, что Путин и Трамп могут прийти к соглашению, если последний победит на выборах президента США в 2024 году.

В Китае число погибших в результате землетрясения возросло до 111

Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 111. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Накануне землетрясение магнитудой 6,2 произошло в северо-западной китайской провинции Ганьсу. Сообщалось о 86 погибших и 96 раненых.

Ким Чен Ын объяснил, зачем КНДР запустила баллистическую ракету

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал пуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 18 декабря «сигналом враждебным силам» и демонстрацией готовности действовать, если США примут «ошибочное решение». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Он уверен, что «конфронтационная амбиция США» и их союзников в Европе не исчезнет, а потому Пхеньян не может сидеть сложа руки. Ким Чен Ын пообещал, что в случае дальнейших агрессивных действий Вашингтона Пхеньян рассмотрит вариант с «более активными наступательными действиями».

Глава МИД Британии обсудит во Франции и Италии координацию по Газе и Украине

Европейцев призвали к большей координации перед лицом гуманитарных кризисов в секторе Газа и на Украине. Об этом говорится в заявлении Форин оффиса, распространенном в преддверии намеченной поездки Кэмерона в Париж и Рим.

«По мере того, как мы сталкиваемся с одними из величайших вызовов международной безопасности за всю нашу жизнь, наш ответ вместе с нашими европейскими союзниками должен заключаться в силе и стойкости», — считает глава дипломатии Великобритании.

Он подчеркнул, что сегодня как никогда важно «укреплять союзы».

В Сербии начались протесты после победы коалиции Вучича на выборах

Акции протеста начались в Белграде после победы на выборах коалиции президента Сербии Александра Вучича. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на местные газеты.

«Митинг начался в 18:00 по местному времени у здания Городского собрания Белграда, участники добрались до здания Республиканской избирательной комиссией (РИК)», — отмечает сербская газета Politika.