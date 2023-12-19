В США заявили о катастрофическом положении страны из-за Байдена

Соединенные Штаты находятся в катастрофическом положении из-за президента страны Джо Байдена. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

«Европейцы смотрят на Байдена как на живую метафору того, что произошло с нами как с нацией», — говорится в сообщении.

Полковник пояснил, что США находятся в очень резком упадке, а власти страны больше не контролируют границы и иммиграцию, не подавляют преступность.

«Соединенные Штаты превратились в общество свободного падения, мы даже не знаем, кто мы», — заявил Макгрегор.