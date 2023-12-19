Около 80% опрошенных американцев негативно оценивают состояние экономики США

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Не менее 78% американцев оценивают состояние экономики США как плохое. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые были опубликованы телеканалом Fox News в понедельник.

Это на 9 процентных пунктов (п. п.) больше, чем было в начале президентского срока Джо Байдена, отмечает канал. При этом 44% опрошенных считают, что в следующем году ситуация станет еще хуже.

68% респондентов недовольны состоянием страны в целом, что на 15 п. п. больше по сравнению с первыми днями действующей американской администрации. 46% участников опроса заявили, что политика нынешнего правительства "нанесла им непосредственный вред", при этом лишь 14% сказали, что его действия "помогли им".