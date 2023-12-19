Вице-канцлер ФРГ признал угрозу ослабления помощи Украине

"Однако мы видим, как меняется международная обстановка. Если мы серьезно относимся к нашим собственным интересам в области безопасности, то из этого следует, что поддержка Украины не должна привести к отказу от правила так называемого долгового тормоза (оно с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает - прим. ТАСС)", - подчеркнул Хабек.