Свыше 190 грузовиков с гуманитарной помощью въехали за сутки в Газу

По меньшей мере 191 грузовик с гуманитарной помощью въехал за сутки в сектор Газа. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"191 грузовик с гуманитарной помощью был досмотрен и направлен в сектор Газа <...> 18 декабря", - говорится в сообщении на странице управления в соцсети X (ранее Twitter).

Как отмечается в тексте, 127 грузовиков были досмотрены на контрольно-пропускном пункте "Ницана" и въехали в Газу через КПП "Рафах". Еще 64 грузовика были досмотрены и направлены в сектор через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом".