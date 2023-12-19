Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал о сигнале президента США Джо Байдена, который тот подал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. На деталь в беседе двух лидеров он указал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Он обратил внимание на формулировку, которую использовал глава Белого дома. Джонсон напомнил, что раньше Вашингтон заявлял о готовности быть с Киевом «столько, сколько потребуется». Однако на прошлой неделе Байден сказал «Мы с вами столько, сколько сможем», подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ.

Он выразил мнение, что данная формулировка сигнализирует о готовности США выйти из конфликта.

«"Столько, сколько сможем" означает: "Мы уже купили билет на выход, мы бросаем тебя"», — сказал эксперт.

Он также добавил, это также свидетельствует о смене настроя в Вашингтоне.