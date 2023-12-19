Экс-сотрудник ЦРУ указал на сигнал Байдена во время визита Зеленского

В США указали на сигнал Байдена во время визита Зеленского
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал о сигнале президента США Джо Байдена, который тот подал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. На деталь в беседе двух лидеров он указал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он обратил внимание на формулировку, которую использовал глава Белого дома. Джонсон напомнил, что раньше Вашингтон заявлял о готовности быть с Киевом «столько, сколько потребуется». Однако на прошлой неделе Байден сказал «Мы с вами столько, сколько сможем», подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ.
Он выразил мнение, что данная формулировка сигнализирует о готовности США выйти из конфликта.
«"Столько, сколько сможем" означает: "Мы уже купили билет на выход, мы бросаем тебя"», — сказал эксперт.
Он также добавил, это также свидетельствует о смене настроя в Вашингтоне.
Ранее Зеленский на встрече с Байденом затруднился ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте без помощи США. Отмечается, что украинский лидер ничего не сказал, но слегка пожал плечами.