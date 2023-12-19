Президент Чехии высказался о будущем конфликта на Украине

В 2024-м ситуация на Украине станет еще более неприятной для Запада, заявил в беседе с Seznam Správy президент Чехии Петр Павел.

По его словам, развитие конфликта на Украине указывает на то, что в предстоящем году произойдет значительный прогресс. Согласно имеющимся указаниям, это произойдет не в лучшем смысле этого слова, как Европа себе это представляет, добавил Павел. Он считает, что возникнет новая ситуация.

Чешский лидер отметил, что президентские выборы в РФ и Соединенных Штатах кардинально повлияют на ситуацию на Украине и в мире в целом. Павел предположил, что в случае успеха республиканца Дональда Трампа на выборах мирные переговоры пройдут вне зависимости от мнения Киева или Евросоюза.

Россия, как уточнил президент Чешской Республики, может найти компромисс, вернув статус ключевого игрока. Это невыгодно для Европы, предположил Павел, но с этим придется смириться.