Оппозиция Сербии выдвинула ультиматум, требуя отменить результаты выборов

Голодовку объявили лидеры прозападного блока «Сербия против насилия», которые потребовали аннулировать итоги голосования, так как не согласны с их результатами. Об этом пишет РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, оппозиция протестует против победы на прошедших выборах в городское собрание Белграда коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Лидеры «Сербия против насилия» обвиняют оппонентов в мошенничестве — по их словам, власти «подвезли» в столицу около 40 тысяч избирателей из других городов.

Лидеры оппозиции организовали протест перед зданием городской скупщины и администрации. Затем тысячи участников акции перешли к зданию РИК на центральной улице Краля Милана, где перекрыли движение.