Оппозиция Сербии выдвинула ультиматум, требуя отменить результаты выборов
Голодовку объявили лидеры прозападного блока «Сербия против насилия», которые потребовали аннулировать итоги голосования, так как не согласны с их результатами. Об этом пишет РИА Новости.
Как передает корреспондент агентства, оппозиция протестует против победы на прошедших выборах в городское собрание Белграда коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Лидеры «Сербия против насилия» обвиняют оппонентов в мошенничестве — по их словам, власти «подвезли» в столицу около 40 тысяч избирателей из других городов.
Лидеры оппозиции организовали протест перед зданием городской скупщины и администрации. Затем тысячи участников акции перешли к зданию РИК на центральной улице Краля Милана, где перекрыли движение.
Толпа остановилась перед входом в избирком и стала скандировать «Воры, воры», «Не отдадим голоса!», а также выкрикивала оскорбления в адрес властей. Люди бросали в сторону входа рулоны туалетной бумаги, яйца и даже взорвали несколько петард. Некоторые демонстранты пытались раскачать металлическое заграждение перед входом в РИК, но другие участники акции остановили их. На огражденном пространстве между дверьми и толпой находились журналисты и сотрудники безопасности.