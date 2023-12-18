Раскрыта дата голосования по резолюции СБ ООН о помощи в Газе

Голосование по проекту резолюции Совбеза ООН, касающейся доставки гуманитарной помощи в секторе Газе, запланировано на 19 декабря. Об этом сообщил «РИА Новости» со ссылкой на источник в СБ.

В агентстве отметили, что данную информацию подтвердили еще два собеседника.

Рассматриваемую резолюцию подготовили ОАЭ, Египет и Палестина. Она подтверждает «обязательства сторон в конфликте по международному гуманитарному праву» и требует, чтобы стороны «разрешали, облегчали и обеспечивали немедленную, безопасную и беспрепятственную доставку гумпомощи в больших масштабах непосредственно палестинскому гражданскому населению на всей территории Газы».