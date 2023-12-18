Кирби признал двойные стандарты США

«Мы не видели доказательств того, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем. <...> Израиль не ставит своей целью мучить и насиловать гражданских в Газе. Это не входит в их планы», — заявил он.