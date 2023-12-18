Кирби признал двойные стандарты США
Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США разделяют жертвы среди мирного населения в секторе Газа и на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как уточнил Кирби, власти США не считают, что армия Израиля специально атакует гражданское население Газы. При этом российские власти, по его словам, ставят перед собой такую цель, что позволяет сравнивать действие российской армии с тактиками палестинского движения ХАМАС.
«Мы не видели доказательств того, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем. <...> Израиль не ставит своей целью мучить и насиловать гражданских в Газе. Это не входит в их планы», — заявил он.
Ранее Кирби призвал Израиль работать над устранением конфликтных ситуаций при операциях в Газе.