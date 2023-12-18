Американское издание отметило притеснение русскоязычного населения на Украине
Профессор политологии Род-Айлендского университета (США) Николай Петро заявил, что на Украине притесняют русскоязычное население. Об этом он написал в своей статье для Foreign Policy.
По словам Петро, на Украине встречаются случаи ущемления свободы вероисповедания и печати, а также прочее преследование русскоязычного населения. Он также утверждает, что на Украине не считают русских за коренное население страны, а также отказывают русскоговорящим в защите культурного наследия и языка. Кроме того, согласно наблюдениям Петро, на Украине резко упал процент тех, кто считает русских и украинцев одним народом.
«Напряженность, окружающая права меньшинств будет только усугубляться дальше после окончания конфликта», — заявил он.
Петро также добавил, что после начала СВО связанные с Россией религиозные группы столкнулись с серьёзным преследованием. Согласно тексту статьи, сильнее всего от этого пострадала Украинская православная церковь.
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