Американское издание отметило притеснение русскоязычного населения на Украине

Профессор политологии Род-Айлендского университета ( США ) Николай Петро заявил, что на Украине притесняют русскоязычное население. Об этом он написал в своей статье для Foreign Policy.

По словам Петро, на Украине встречаются случаи ущемления свободы вероисповедания и печати, а также прочее преследование русскоязычного населения. Он также утверждает, что на Украине не считают русских за коренное население страны, а также отказывают русскоговорящим в защите культурного наследия и языка. Кроме того, согласно наблюдениям Петро, на Украине резко упал процент тех, кто считает русских и украинцев одним народом.