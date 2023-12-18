Байден заявил о готовности к компромиссу с республиканцами по вопросу границы США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден готов к компромиссу с республиканскими конгрессменами, которые настаивают на необходимости укрепления американской границы в ущерб военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Кирби сделал во время онлайн-брифинга для журналистов. По его словам, Байден готов провести переговоры с республиканцами в Конгрессе, в результате которых президент рассчитывает найти компромисс.

«Как говорил президент, важно двигаться вперед. Он готов добросовестно вести переговоры и идти на компромиссы как на политическом фронте, так и в вопросе защиты границ», — заявил Кирби.