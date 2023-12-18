Рейтинг одобрения Байдена упал до очередного антирекорда

Рейтинг одобрения работы президента Соединенных Штатов Джо Байдена среди американцев опустился до очередного антирекорда, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование университета Monmouth.

Опрос показал, уточнили исследователи, что общественное мнение об эффективности работы американского лидера держится на уровне 34%.

Ученые заметили, что 61% респондентов не одобрил работу Байдена. По их данным, это самый низкий уровень с момента его вступления в должность.

Рейтинг одобрения американского президента снижается среди всех политических групп: уважение к нему теряют нейтральные избиратели, демократы, республиканцы, подчеркнули специалисты.

Значительная часть участников опроса (69%) не одобряют политику Байдена по вопросам миграции, 68% респондентов недовольны инфляцией.

Опрос был проведен с 30 ноября по 4 декабря среди 803 взрослых по телефону и онлайн, погрешность составляет 4,8 процентных пункта.