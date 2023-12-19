Белый дом заявил о прогрессе на связанных с помощью Украине переговорах по границе

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о прогрессе на связанных с дальнейшим оказанием военной помощи Украине переговорах в Конгрессе США об ужесточении контроля на южной границе страны.

"Президент [США Джо Байден] четко дал понять, что хочет добиться двухпартийной договоренности по этому вопросу и что безопасность границ, безусловно, важна. Мы должны решить этот вопрос двухпартийным консенсусом. Поэтому он воодушевлен переговорами, на которых мы видим прогресс", - сказала Жан-Пьер.