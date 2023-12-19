Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд

Рейтинг одобрения работы американского лидера Джо Байдена обновил антирекорд, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на опрос университета Monmouth.

Деятельность президента поддерживают только 34 процента граждан США. 61 процент не одобряет его работу. В опросах университета такой показатель Байдена стал самым низким с момента его вступления в должность.

Больше половины американцев недовольны работой руководства страны в сфере борьбы с безработицей, а также в сфере по созданию инфраструктуры.