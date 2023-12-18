Суд Ватикана впервые осудил кардинала
Завершился самый большой в истории Ватикана судебный процесс. Суд апостольской столицы приговорил 75-летнего кардинала Анджело Беччу к пяти с половиной годам заключения сразу по нескольким статьям: за участие в преступном сговоре, мошенничество, коррупцию, отмывание денег и обнародование секретных документов.
Одним из ярких эпизодов этого громкого дела стало злоупотребление должностным полномочиями при покупке за счет пожертвований элитного здания в центре Лондона по заведомо завышенной цене. По данным аудиторов, потери Ватикана от этой инвестиции составили около 104 млн евро. Беччу на момент преступления был третьим человеком в Святом Престоле - заместителем государственного секретаря по общим делам.
Процесс над ним и девятью его сообщниками длился более двух лет. Поскольку речь идет о приговоре суда первой инстанции, защита кардинала заявила о намерении подать апелляцию. Историческое решение было вынесено во многом благодаря недавним реформам папы Франциска, направленным на борьбу с коррупцией и на создание прозрачной финансовой системы.
Кардинал Беччу будет сидеть в одной из итальянских тюрем
Как пояснил "РГ" ватиканист Андреа Гарльярдуччи, если приговор в отношении кардинала будет подтвержден апелляционным судом, он будет отбывать наказание вовсе не в Ватикане, так как на территории Святого Престола нет своей тюрьмы.
"Согласно 22 ст. Латеранских соглашений, Беччу будет сидеть в одной из итальянских тюрем, а его пребывание будет финансироваться за счет ватиканской казны", - объяснил Гарльярдуччи, который также не исключил домашнего ареста для кардинала.
Помимо тюремного заключения, Анджело Беччу также запрещено пожизненно занимать госдолжности. Тем не менее на данный момент кардинальского титула его еще никто не лишал. "Де-факто Беччу остается пока кардиналом, но в действительности он лишен возможности выполнять данные функции. Это уже не титул, а по сути пустышка. Лишить его сана официально может лишь папа Франциск, который, возможно, в итоге так и поступит", - заключил ватиканист.