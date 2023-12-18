Суд Ватикана впервые осудил кардинала

Завершился самый большой в истории Ватикана судебный процесс. Суд апостольской столицы приговорил 75-летнего кардинала Анджело Беччу к пяти с половиной годам заключения сразу по нескольким статьям: за участие в преступном сговоре, мошенничество, коррупцию, отмывание денег и обнародование секретных документов.

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Одним из ярких эпизодов этого громкого дела стало злоупотребление должностным полномочиями при покупке за счет пожертвований элитного здания в центре Лондона по заведомо завышенной цене. По данным аудиторов, потери Ватикана от этой инвестиции составили около 104 млн евро. Беччу на момент преступления был третьим человеком в Святом Престоле - заместителем государственного секретаря по общим делам.

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Процесс над ним и девятью его сообщниками длился более двух лет. Поскольку речь идет о приговоре суда первой инстанции, защита кардинала заявила о намерении подать апелляцию. Историческое решение было вынесено во многом благодаря недавним реформам папы Франциска, направленным на борьбу с коррупцией и на создание прозрачной финансовой системы.

Кардинал Беччу будет сидеть в одной из итальянских тюрем

Как пояснил "РГ" ватиканист Андреа Гарльярдуччи, если приговор в отношении кардинала будет подтвержден апелляционным судом, он будет отбывать наказание вовсе не в Ватикане, так как на территории Святого Престола нет своей тюрьмы.

"Согласно 22 ст. Латеранских соглашений, Беччу будет сидеть в одной из итальянских тюрем, а его пребывание будет финансироваться за счет ватиканской казны", - объяснил Гарльярдуччи, который также не исключил домашнего ареста для кардинала.