Врезавшийся в кортеж Байдена водитель оказался пьян
Водитель из американского штата Делавэр, который врезался в автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена, был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение полиции Уилмингтона.
Отмечается, что водителю предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде. Полиция не стала называть имя виновника аварии, но уточнила, что это 46-летний местный житель. При этом в полиции Уилмингтона подчеркнули, что столкновение не было преднамеренным. В Секретной службе США также добавили, что мужчина не представляет дальнейшей угрозы для американского президента и членов его семьи.
Напомним, что авария произошла вечером 17 октября, когда Байден с супругой покинул мероприятие с сотрудниками предвыборного штаба. Во время движения президентского кортежа в одну из машин на большой скорости врезался автомобиль. При этом Байден и его супруга не пострадали.