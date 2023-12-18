Врезавшийся в кортеж Байдена водитель оказался пьян

Водитель из американского штата Делавэр, который врезался в автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена, был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение полиции Уилмингтона.

Отмечается, что водителю предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде. Полиция не стала называть имя виновника аварии, но уточнила, что это 46-летний местный житель. При этом в полиции Уилмингтона подчеркнули, что столкновение не было преднамеренным. В Секретной службе США также добавили, что мужчина не представляет дальнейшей угрозы для американского президента и членов его семьи.