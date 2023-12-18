Эрдоган подарил Орбану электрокар

Обмен подарками состоялся во время визита Эрдогана в Будапешт, который выпал на 100-летний юбилей дипломатических отношений между странами. Как уточнили в канцелярии Орбана, Эрдоган подарил премьеру Венгрии турецкий электрокар Togg.

«Президент Эрдоган подарил премьер-министру Орбану черный электрокар Togg с номерами "HU TR-100" в честь 100-летия дипломатических отношений между странами», — рассказали в канцелярии.

В свою очередь Орбан подарил Эрдогану коня по имени Аристократ, который принадлежит к старейшей породе венгерских лошадей — нониус. По словам Орбана, таким образом он «обменял одну лошадиную силу на 435».

«Это была выгодная сделка. В обмен на одну лошадиную силу 435», — написал он в социальных сетях.