Эрдоган подарил Орбану электрокар

Эрдоган подарил Орбану электромобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялся подарками с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обмен подарками состоялся во время визита Эрдогана в Будапешт, который выпал на 100-летний юбилей дипломатических отношений между странами. Как уточнили в канцелярии Орбана, Эрдоган подарил премьеру Венгрии турецкий электрокар Togg.
«Президент Эрдоган подарил премьер-министру Орбану черный электрокар Togg с номерами "HU TR-100" в честь 100-летия дипломатических отношений между странами», — рассказали в канцелярии.
В свою очередь Орбан подарил Эрдогану коня по имени Аристократ, который принадлежит к старейшей породе венгерских лошадей — нониус. По словам Орбана, таким образом он «обменял одну лошадиную силу на 435».
«Это была выгодная сделка. В обмен на одну лошадиную силу 435», — написал он в социальных сетях.
18 декабря Эрдоган прибыл с однодневным визитом в Венгрию. Во время визита он провёл переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак, а также премьер-министром Виктором Орбаном.